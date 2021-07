Cas contacts : bientôt de nouvelles règles pour les vaccinés ?

L'isolement lié au Covid-19 bientôt assoupli pour les personnes vaccinées ? "Les règles pourront évoluer en matière de cas contact", a assuré ce mardi matin le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur RTL. "Ce qui pourrait être acté, c'est que lorsque vous êtes totalement vacciné - mais j'attends l'avis des scientifiques que j'ai re-sollicité pour savoir si le variant Delta change la donne ou non - vous n'êtes plus (considéré comme cas) contact quand vous avez été au contact d'une personne malade", a-t-il détaillé.

Cette position rejoint une recommandation du Haut Conseil de la santé publique (HSCP), émise le 16 juin dernier. Dans cet avis remis au gouvernement et dont avait fait état à l'époque le Premier ministre Jean Castex, l'instance militait déjà pour l'abandon de cette obligation sanitaire : "plus nécessaire" de se faire tester et de s'isoler pour les personnes vaccinées après un contact avec un malade, disait le Haut Conseil. "Quand vous êtes doublement vacciné, le risque résiduel d'être touché par le Covid est très faible", a fait valoir Olivier Véran ce mardi "Et le risque de faire des formes graves est encore plus faible que celui-ci".

Le ministre de la Santé s'est ainsi engagé à soutenir cet allègement sauf "si vous vivez dans le même foyer qu'une personne malade : là, il y a quand même un risque, donc il faut vous faire tester et réduire vos interactions sociales".