"Ce délai, je l'assume" : Olivier Véran répond aux critiques sur la lenteur de la vaccination

55 puis 70 aux deux premiers jours, pour arriver à "un peu plus d’une centaine". En se penchant sur le nombre de personnes vaccinées communiqué par le ministère de la Santé depuis le début de la campagne dimanche 27 décembre, on peut raisonnablement dire que les compteurs ne s’affolent pas. Invité sur le plateau de France 2 ce mardi, Olivier Véran est revenu sur la stratégie mise en œuvre par la France et sa lenteur qui la conduit à être raillée, voire fortement critiquée.

"Nous avons le même nombre de doses (de vaccin, ndlr) que nos voisins allemands, nous avons les mêmes objectifs et nous aurons les mêmes résultats", a assuré le ministre de la Santé, ajoutant plus tard qu’"à la fin du mois de janvier, nous aurons rattrapé ce décalage". Et il y a de quoi s’interroger : pour un démarrage le même jour, l’Allemagne en était hier à 41.962 personnes ayant reçu la première injection du vaccin Pfizer/bioNTech, selon la base de données Our world in data.

"Ça prend un peu plus de temps au démarrage. (...) Je ne confonds pas vitesse et précipitation. Cet écart avec d'autres pays est assumé", a poursuivi Olivier Véran, pointant la stratégie française, parfois différente ailleurs en Europe. Et a expliqué le choix des autorités de santé de venir au contact des résidents d’Ehpad et non pas de les faire se déplacer dans des lieux de vaccination, cette dernière option étant un gain de temps assuré.