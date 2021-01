Covid-19 : ce n'est pas dans les régions les plus touchées que l'on vaccine le plus

Deux semaines après le lancement de la campagne de vaccination, le gouvernement a en effet dévoilé ce lundi le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin en France, à savoir 138.351. Région par région, il ressort de ce premier point d'étape que la vaccination n'avance pas au même rythme sur le territoire. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas dans les zones les plus impactées par l'épidémie que l’on vaccine le plus.

Pour l'heure, les régions les plus touchées par le virus - et qui recevront donc mercredi les 50.000 premières doses du vaccin anti-Covid-19 de Moderna - sont le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca), a précisé le ministère de la Santé. Or, d'après la carte des vaccinations dans l'Hexagone, quand on rapporte ces chiffres au nombre d’habitants, les régions qui ont le plus vacciné pour l’instant se trouvent être la Normandie (0,37 % de la population) et la Nouvelle-Aquitaine (0,31%) dont les taux d’incidence sont pourtant bien inférieurs aux trois régions précédemment citées.

Parmi celles plus durement frappées, la Bourgogne-Franche-Comté s'inscrit en quatrième position des territoires ayant le plus vacciné (0,26 %) tandis que le Grand Est s'inscrit en septième position (0,21%) et la région Paca en 13e position, avec seulement 0,13 % de la population vaccinée. À titre de repère, la moyenne française est de 0,21 %.