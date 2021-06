Covid-19 : ce que l'on sait du cluster de variant Delta détecté à Strasbourg

Par mesure de prudence, l'école a été fermée. Et un plan visant à "contenir toute reprise épidémique" a été mis sur pied, en collaboration avec la préfecture. Concrètement, des opérations de vaccination ciblées sont prévues au cours du week-end. Ainsi, 200 doses et autant de "créneaux dédiés" sont réservés dimanche à Strasbourg pour les étudiants et les personnels des bars et restaurant des quartiers ciblés.

Ces personnes bénéficieront d'un accès prioritaire "coupe file" pour s'inscrire, selon l'ARS. Le week-end des 19 et 20 juin, 2600 doses et créneaux seront encore réservés pour amplifier cette campagne de vaccination ciblée.

L'ARS prévoit également une "forte mobilisation des médiateurs de la lutte anti-covid" ce samedi, principalement dans le quartier étudiant de la Krutenau, où se trouve l'école. Au cours de leurs déambulations, ces agents cibleront "les étudiants et jeunes de moins de 30 ans", précise l'ARS.