Covid-19 : ces communes qui, malgré tout, imposent le masque en extérieur

Ils pensaient en être débarrassé, pour quelque temps. Eh bien non : les habitants de Montpellier devront encore porter leur masque en extérieur de 14h à 19h le vendredi et le samedi.

Le Premier ministre, Jean Castex, l'avait précisé dès mercredi : les arrêtés préfectoraux allaient préciser l'application de la décision de ne plus rendre obligatoire le port du masque en extérieur. Dans l'Hérault, un arrêté a été publié dès le jeudi 17 juin, à l'initiative du préfet Jacques Witkowski et des élus locaux.

La décision ne s'applique pas seulement à Montpellier. À Saint-Guilhem-le-Désert, petit village de 250 habitants très prisé des touristes l'été, il faut continuer de porter le masque tous les jours de 14h à 19h.

Une mesure qui pourrait sembler logique en plein mois de juillet mais qui, en plein mois de juin, étonne touristes et habitants. Comme ce couple qui a remis son masque sans rechigner, mais n'en pense pas moins. "Nous, on a tendance à mettre le masque naturellement quand il y a du monde [...]. Si on n'avait pas été prévenu on ne l'aurait pas mis."