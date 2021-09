Covid-19 : ces patrons qui veulent imposer la vaccination au travail

C'est notamment le cas en Italie où le gouvernement a généralisé la semaine dernière l'obligation sur le lieu de travail du pass sanitaire, qui sera exigé aussi bien dans le secteur public que privé. Mais aussi aux Etats-Unis où cette obligation vaccinale s'applique désormais pour les employés du gouvernement fédéral et de manière générale, à tout salarié d’une entreprise de plus de 100 personnes, soit plus de 80 millions de personnes.

Parmi les autres questions soumises aux chefs d'entreprise dans le cadre de ce sondage, l'une concernait l'avenir du télétravail. Or, seuls 13% des patrons interrogés disent vouloir proposer à l'avenir au moins un jour de télétravail, et dans la plupart des cas seulement un.

Enfin, 42% des sondés se disent satisfaits de la situation actuelle quand 30% sont convaincus que cela ira mieux demain.

Aussi, 86% souhaitent maintenir l'emploi dans leur entreprise et 13% souhaitent même en créer quand seulement 1% projette de détruire des emplois.

A noter que ce sondage intervient au lendemain de la parution par l'Insee de l'indicateur du climat des affaires en France, légèrement reparti à la hausse en septembre et se situant toujours à un "haut niveau", après deux mois de recul. Ce rebond tient à un plus grand optimisme des chefs d'entreprise dans le secteur des services et du bâtiment, tandis que les perspectives se dégradent dans l'industrie et le commerce de détail, détaille l'Institut national de la statistique.