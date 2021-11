Troisième dose, port du masque, télétravail... Les mesures que pourrait annoncer Olivier Véran ce jeudi

Si la dernière intervention du chef de l'État, le 9 novembre dernier, avait déjà donné lieu à un renforcement du contrôle du pass sanitaire, le Conseil de défense sanitaire tenu ce mercredi matin pourrait élargir l'arsenal des mesures en place. Généralisation de la "troisième dose" ? Retour du masque en extérieur ? On fait le point sur ce qu'étudie le gouvernement à ce stade, et qui ne sera divulgué que ce jeudi, après consultation des chefs de groupes parlementaires mercredi soir et des élus locaux jeudi matin.

L'objectif avoué est de contrôler la situation à l'hôpital, "le nerf de la guerre", rappelait Gabriel Attal à l'issue du Conseil. Selon le porte-parole du gouvernement, on n'observe plus "la même corrélation (...) entre le nombre de contaminations et celui des formes graves". L'exécutif y voit la confirmation de sa stratégie vaccinale, et entend l'améliorer et la renforcer, sans recourir aux méthodes précédentes de confinement, fermeture ou couvre-feu.

Parmi les mesures envisagées, selon un conseiller gouvernemental interrogé par LCI la veille, celle d'un calendrier d'administration de la "troisième dose", "par paliers et par catégories d'âge", mais sans l'étendre, pour l'heure, à l'ensemble de la population. Il pourrait être question, notamment, d'ouvrir cette possibilité aux plus de 40 ans. La dose de rappel (qui est généralement une troisième dose), sans être obligatoire à proprement parler, va conditionner à partir du 15 décembre l'accès au pass sanitaire pour les plus de 65 ans et les personnes à risques de formes graves, ainsi que les soignants.