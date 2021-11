Covid-19 : l'optimisme "mesuré" du professeur Jean-François Delfraissy face à la 5e vague

Depuis plusieurs semaines, les pays européens font face à une hausse vertigineuse du nombre de cas, venue par l'Est du continent. Pour le virologue, "cette 5e vague est une vraie vague" et elle n'épargnera pas la France, qui connaît ce mercredi 20.000 nouveaux cas de contaminations. Un niveau record qui n'a pas été relevé depuis août dernier.

Comme le Pr. Bruno Lina, invité la veille sur notre chaîne, il met en avant l'un des atouts de la France dans la résurgence de la crise sanitaire : son taux de vaccination. Plus de 76% de Français ont reçu à ce jour deux injections et "ça a beaucoup changé la donne".

"Il faut continuer à vacciner", insiste-t-il. "Il (le vaccin) fait le job sur la protection contre les formes graves et sévères, et c'est ça qui est important." Même constat pour la 3e dose chez les plus âgés. "Quand on reçoit un rappel, il est efficace 48 heures plus tard. Il y a un boost de l'immunité qui est immédiat."