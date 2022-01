Covid-19 : les vaccins ne présentent aucun danger pour les femmes enceintes, assure l'EMA

Selon de récentes recherches, relayées ce mardi par l'Agence européenne des médicaments, les vaccins à ARN messager ne présentent aucun danger pour les femmes enceintes et/ou leur bébé. Ainsi, un essai clinique mené sur plus de 65.000 femmes* a montré des "preuves de plus en plus nombreuses" que les injections des vaccins Pfizer et Moderna n'ont pas causé de complications pendant la grossesse, a affirmé le régulateur européen.