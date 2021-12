Gestes barrières, aération, tests... quelques conseils pour passer une soirée du Nouvel An sereine

PRÉCAUTIONS - Pour cette soirée qui viendra conclure une deuxième année consécutive principalement marquée par la crise sanitaire, voici quelques conseils à appliquer afin de passer un bon réveillon.

Cette année encore, le Nouvel An se fêtera sous la menace du Covid. Si le gouvernement a finalement décidé de ne pas mettre en place de couvre-feu, il en a malgré tout appelé à la responsabilité des Français, demandant que chacun respecte le plus possible les gestes barrières. Afin de minimiser le risque de propagation et éviter que votre soirée se transforme en cluster, retour sur quelques bonnes pratiques qui peuvent vous permettre de fêter avec précaution l'entrée dans l'année 2022.

Des précautions en amont de la soirée

Membres du gouvernement ou du Conseil scientifique, tous ont conseillé de se faire un test PCR, antigénique ou autotest avant tout rassemblement afin de minimiser les risques. Dans son avis publié le 8 décembre dernier, l'organisation consultative indiquait ainsi que "le geste le plus utile consiste, pour tous les participants, et en particulier les moins fragiles, les plus jeunes et les plus actifs socialement, à se dépister, soit par un autotest le jour même ou soit par un test antigénique, la veille ou le jour même de l’événement". Autre recommandation, limiter le nombre d'invités. En effet, comme le soulignent des calculateurs de risque comme CoviRisque, plus il y a de monde réuni dans un endroit, plus la probabilité est grande de transmettre le virus. D'autant qu'actuellement, la circulation est très forte. Le taux d'incidence au niveau national est ainsi de 959 cas pour 100.000 habitants, soit plus de 19 fois le seuil d'alerte, fixé à 50.

Prudence durant la fête

Lors de la soirée, il est recommandé de porter le masque le plus souvent possible. Le Conseil scientifique indique ainsi dans son avis précédemment cité qu'un masque de type FFP2 pouvait être porté, en particulier par les personnes les plus fragiles et les non-vaccinées. L'aération est également primordiale pour se prémunir de la propagation du virus dans une pièce. Dans son avis du 8 décembre, le Conseil scientifique recommande d'aérer "10 minutes par heure au minimum", voire "en permanence si possible". C'est pourquoi l'utilisation d'un capteur de CO2 est encouragé. Ces appareils mesurent la teneur de l'air en CO2. Si celle-ci est trop élevée, une alerte retentit, indiquant qu'il est temps d'aérer la pièce. En effet, plus le taux de CO2 est élevé dans une pièce fermée, plus le risque de concentration de gouttelettes émises par les individus en respirant est élevé. Le risque de propagation du virus par une personne potentiellement contaminée est donc plus fort.

En plus de ces précautions, de nombreuses restrictions ont en plus été mises en place par les différentes préfectures des villes, limitant les possibilités de soirées pour ce réveillon 2021. Si le gouvernement s'y est refusé, des couvre-feux ont été imposés par certaines préfectures, comme à la Réunion, ou dans l'Oise, pour les mineurs de moins de 16 ans. Certains bars et restaurants ont une heure de fermeture et les activités de danse dans les lieux recevant du public sont interdites dans la plupart de l'Ile-de-France ou encore dans le Rhône.

AL

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.