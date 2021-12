Jauges, pass vaccinal des 12-17 ans, meetings… Le projet de loi du gouvernement amendé par les députés

Principale mesure de ce texte : la fin du pass sanitaire, remplacé à compter de la mi-janvier par un pass vaccinal. Certains députés de l'opposition ont tenté, en vain, d'exempter les mineurs de 12 à 17 ans de cette nouvelle mesure, en soulignant notamment qu'il ne leur revenait pas en dessous de 16 ans de décider de se faire vacciner ou non et qu'ils étaient moins sujets à des formes graves de la maladie.

Autre mesure phare parmi les annonces du chef du gouvernement : la fin des grands rassemblements. Dès lundi, et pour trois semaines, les rassemblements en intérieur seront limités à 2000 personnes, et ceux en extérieur à 5000 personnes... quelle que soit la capacité de l'enceinte. Le député Sacha Houlié (LaREM) a déposé un amendement pour que les jauges dans les stades et les salles de spectacle soient fixées "au prorata de la capacité d'accueil et non pas en valeur absolue".

Malgré l'avis défavorable du rapporteur, l'amendement a été adopté mercredi en commission des lois. "Une question de bon sens", s'est félicité Sacha Houlié.