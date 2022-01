Covid-19 : les millions de tests par semaine sont-ils encore utiles ?

Pour certains scientifiques, ces tests à grande échelle demeurent nécessaires pour analyser la circulation du virus. "Nous avons besoin de tester beaucoup pour continuer à avoir un minimum d'avance sur le virus", juge Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'Iris. "Si nous n'avons pas la corrélation entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations, nous n'aurons pas non plus de données sur la virulence véritable du variant Omicron."