Covid-19 : avec la reprise épidémique, faut-il réinstaurer la gratuité des tests ? La question divise

C'est une décision annoncée au cœur de l'été par Emmanuel Macron. "Cet automne, les tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale", avait déclaré le président de la République lors de son allocution du 12 juillet dernier. Depuis, le chef de l'État est passé des paroles aux actes. Voilà désormais un mois que les tests PCR et antigéniques ne sont plus remboursés pour les Français majeurs qui se présentent sans preuve de vaccination, sans ordonnance ou sans message de l'Assurance maladie.

"Il est normal que ces tests ne soient pas gratuits pour des raisons de 'confort'", déclare de son côté Mahmoud Zureik, professeur d'épidémiologie et de santé publique, dans les colonnes de L'Express. "Mais il y a probablement une sous-estimation du nombre de cas en France. Cela pose problème si nous sommes amenés à prendre des mesures qui se fondent sur un certain seuil de circulation, car dans ce cas, il nous faut des indicateurs fiables."

En outre, Mahmoud Zureik déplore le délai plus important entre le début des symptômes et l'obtention d'une ordonnance pour les non-vaccinés. "Si vous avez des symptômes et que vous devez passer par une prescription médicale pour réaliser le test, cela retarde le diagnostic, la prise en charge, et tout cela amène aussi à propager le virus."