Cinquième vague du Covid-19 : pour la virologue Christine Rouzioux, "il vaut vraiment s'alarmer"

"Les choses s'accélèrent et il vaut vraiment s'alarmer", estime la professeure émérite en virologie à l'hôpital Necker, Christine Rouzioux. Pour elle, la vaccination avance notamment trop lentement. S'il elle se refuse à aller jusqu'à prôner l'obligation vaccinale, elle considère "qu'il va falloir changer de politique vaccinale". "Il y a urgence et pour le moment, les décisions sont un peu lentes. C'est maintenant qu'il faut accélérer" et permettre l'accès au rappel vaccinal des 50 ans et plus, des soignants quel que soit leur âge et de toutes les professions exposées, insiste-t-elle. "On pourrait dire que ceux qui ont reçu leur deuxième injection depuis 4 ou 6 mois, s'ils ont envie, qu'ils viennent ! Et on ouvre les vaccinodromes et on y va. Il faut préserver Noël, il faut préserver l'avenir, il faut préserver le travail."

L'infectiologue à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) Robert Sebbag, lui, souligne les résultats obtenus en Israël. "On pense qu'avec la dose de rappel, on va sûrement augmenter la dose d'immunisation. Avec certains enfants comme la diphtérie, polyo, tétanos, on peut prolonger cette durée", fait-il valoir par ailleurs.