Les contaminations réelles au Covid se situent "probablement" entre 500.000 et 1 million par jour, selon Véran

Alors que la France a dépassé, mardi, la barre des 360.000 contaminations au Covid-19, un record depuis le début de la pandémie, les statistiques seraient bien plus élevées. C'est du moins ce qu'affirme le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran, ce mercredi, mettant en cause l'arrivée du variant Omicron, aujourd'hui majoritaire dans l'Hexagone.

"Rien qu’avec Omicron, quand on fait 370.000 diagnostics un jour donné, on peut considérer qu’il n’y a pas loin d’un million en réalité, peut-être un peu moins parce qu’on teste énormément, de Français qui le contractent", assure le ministre sur France Info, s'appuyant sur l'avis des scientifiques. "Certains le disent, c'est probablement plus de 500.000 par jour", précise-t-il.