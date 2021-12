Les foires, salons, parcs d'attractions et zoos ne sont pas concernés par les jauges de rassemblement

PRÉCISIONS - Le gouvernement a récemment annoncé l'encadrement des grands rassemblements, strictement limités à 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. Ces jauges ne s'appliquent pas aux foires, salons, parcs d'attractions et autres zoos, a indiqué jeudi le ministre délégué chargé du tourisme et des PME.

Une nouvelle règle finalement flexible. Les nouvelles jauges récemment annoncées par le gouvernement - 2000 personnes maximum à l'intérieur, 5000 à l'extérieur - ne vont finalement pas s'appliquer à un certain nombre de lieux ou événements. "L'ensemble des foires et salons ne sont pas concernés par les jauges" fixées pour freiner la progression du variant Omicron du Covid-19, a ainsi déclaré jeudi Jean-Baptiste Lemoyne. Les zoos et parcs d'attractions ne sont pas non plus concernés par ces restrictions, a précisé sur RMC le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME. Petite réserve néanmoins puisque les jauges doivent être appliquées dans les "espaces de type salle de projection" dans les parcs à thème.

Port du masque et distanciations toujours d'actualité

En revanche, le reste des mesures sanitaires va, lui, continuer de s'appliquer dans ces lieux. "Il y a un protocole sanitaire qui s'applique. Ce protocole précise qu'il faut mettre en place des voies de circulation, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une trop grande proximité entre les gens, etc...", détaille le ministre. "Nous faisons une distinction entre les rassemblements statiques et les endroits où on circule", ajoute-t-il pour justifier ces dérogations. À noter que, selon toute vraisemblance, le pass vaccinal devrait, lui, s'appliquer aux foires, salons, parcs d'attractions et zoos. En effet, "tous les endroits concernés par le pass sanitaire basculent au 15 janvier sur le pass vaccinal", rappelle l'élu de l'Yonne.

Pour rappel, les dispositions annoncées lundi soir par le Premier ministre, Jean Castex, rentrent en vigueur à partir de lundi, pour une durée minimale de trois semaines.

Plusieurs événements ont d'ores et déjà été reportés, à l'image du 49e festival international de bande dessinée d'Angoulême, initialement prévu du 27 au 30 janvier. "Rien qu'au mois de janvier 2022, ce sont déjà 130 événements qui sont annulés et une perte de chiffre de l’ordre d’un milliard d’euros et autant en retombées économiques pour les territoires", se sont désolés mardi soir dans un communiqué Renaud Hamaide et Pierre-Louis Roucaries, les coprésidents de l’Union française des métiers de l'événement (Unimev).

