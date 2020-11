Combien d'élèves sont réellement positifs au Covid-19 ?

Cette information, avancée par le ministre sur RTL, on la retrouve dans le dernier point hebdomadaire publié, comme chaque vendredi, par le ministère. Daté du 6 novembre, il reprend les données cumulées des quatre jours précédents et arrêtées au jeudi à 13h. Seulement, comme l'ont remarqué certains internautes, ces chiffres sont très éloignés de ceux de Santé publique France. Consultables en détail sur le portail Geodes, ces derniers reprennent les remontées du Système d'Informations de DEPista (SI-DEP), basé sur le résultat des tests PCR pratiqués en France. Pour rappel, cet indicateur classe la population par tranche de dix ans. Or, si on revient sur les dates prises en compte par le ministère - à savoir du 2 novembre au 4 novembre - on découvre qu'il y a eu 4566 enfants de 0 à 9 ans testés positifs sur cette même période, et 21.066 adolescents de 10 à 19 ans. Soit un total de 25.632 cas entre 0 et 19 ans. C'est près de sept fois plus que les cas recensés par le ministère.

Alors pourquoi une telle différence? Bien sûr, tous les individus âgés de 0 à 19 ans ne vont pas à l'école, soit parce qu'ils sont trop jeunes (0 à 3 ans), soit parce qu'ils ont déjà quitté le système scolaire. C'est d'ailleurs ce que nous indique d'entrée de jeu le ministère de l'Education nationale. Contacté par LCI, il rappelle de fait que cette catégorie n'est pas "très précise" et qu'elle peut prendre en compte des personnes qui ne sont pas scolarisées. "Les élèves que nous avons en cas positifs sont des élèves à l'école", souligne-t-on. Mais ce premier argument peine à justifier en lui seul un tel écart. De fait, chez les bébés, les tests PCR sont très rares, et restent indiqués uniquement dans certaine situation exceptionnelle. Et pour les plus âgés, le taux de scolarisation atteint tout de même 96% chez les ados de 16 ans et 94% chez ceux de 17 ans. Il ne chute à 79% qu'à partir de 18 ans.