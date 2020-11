Covid-19 : comment inciter les malades à s'isoler sans les forcer ?

L'isolement obligatoire des malades du Covid-19 est "une piste" qui doit faire l'objet d'un débat, a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce vendredi 20 novembre. Voilà plusieurs semaines que le gouvernement cherche à définir la meilleure stratégie possible pour casser la chaine des transmissions et que l’hypothèse de contraindre les Français à respecter la quarantaine est de plus en plus tangible. Pourtant, elle relève d’un casse-tête et ne suscite pas l’adhésion de tous. Dans un entretien donné au Monde, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a évoqué un obstacle principal à l’isolement obligatoire : "On peut imaginer des mesures contraignantes, mais le risque, c’est que les gens n’aillent pas se faire dépister et ne déclarent pas s’ils sont positifs".