Covid-19 : comment l'Autriche compte-t-elle mettre en place la vaccination obligatoire ?

C'est une mesure inédite en Europe qui va voir le jour. En Autriche, le gouvernement a décidé de mettre en place la vaccination obligatoire pour tous les adultes afin de réussir à atteindre le plus vite possible un taux de vaccination de 90% dans le pays. Actuellement, le taux de vaccination est de 73,84%, selon les données d' OurWorldInData .

La vaccination sera obligatoire pour tous les adultes âgés de plus de 18 ans. Des exceptions existent cependant. Cette règle ne sera pas appliquée pour les femmes enceintes pendant la durée de leur grossesse, pour les personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin pour raisons médicales et pour les personnes qui ont eu le Covid ces six derniers mois. Les mineurs âgés de plus de 14 ans, un temps concerné, ne le seront finalement pas.

Pour le gouvernement, cette mesure na pas pour objectif d'imposer la vaccination de force ni de multiplier les amendes. Du fait du "caractère sensible" du projet, selon le chancelier autrichien Karl Nehammer, les autorités vont d'abord contacter l'ensemble des foyers autrichiens pour expliquer le changement de règles. De plus, une "phase d'adaptation" dès l'application de la loi, le 1er février prochain, jusqu'à la mi-mars, s'ouvrira.

À partir du 15 mars néanmoins, des contrôles pourront être effectués de manière aléatoire, lors de contrôles routiers par exemple. Les non-vaccinés s'exposeront alors à une amende de 600 euros. Mais si le taux de vaccination ne progresse pas suffisamment, une deuxième phase de contrôle s'appliquera.