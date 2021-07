Covid-19 : comment l'épidémie peut-elle se stabiliser dans les Landes, épicentre du variant Delta ?

Entre la deuxième et la troisième semaine de juin, celui-ci est passé de 47 à 51, une exception nationale. Il s'est depuis stabilisé autour du seuil d'alerte, fixé à 50. Désormais, les jauges dans les espaces clos, tels que les restaurants, les cinémas ou les magasins, ont pris fin. Des mesures comme l'interdiction des rassemblements de plus de vingt personnes sur la voie publique ainsi que la limite de 5000 personnes dans les établissements recevant du public restent toutefois en vigueur.

Selon la préfecture des Landes , cette stabilisation du nombre de cas s'expliquerait par le "plan d'action mis en place", notamment un renforcement des tests et du traçage, ainsi qu'aux "efforts" de la population. Le nombre de foyers de contaminations dans le département s'est lui aussi stabilisé : il y en a toujours sept, dont cinq dans des entreprises et deux dans le secteur santé-social, indique la préfecture.

La vaccination n'est sans doute pas non plus étrangère à cette stabilisation. Selon les autorités, 60% des habitants du département ont reçu au moins une dose de vaccin, et 40% bénéficient d'un schéma vaccinal complet. À titre de comparaison, ces taux sont respectivement de 52,1% et 38,3% à l'échelle nationale.