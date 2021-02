Confinement local ? uniquement le week-end ? Les pistes à l'étude à Nice pour renforcer les mesures sanitaires

La ville de Nice et le département des Alpes-Maritimes vont-ils être placés sous cloche ? De nouvelles mesures sanitaires renforcées vont être annoncées "d'ici la fin du week-end". Mais lesquelles ? En visite à l'hôpital l'Archet de Nice samedi, Olivier Véran a indiqué que ces nouvelles mesures pourraient "prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu ou d'un confinement partiel" afin de freiner l'épidémie dans la métropole des Alpes-Maritimes, qui déplore des chiffres bien plus préoccupants que le reste du pays. Aujourd'hui, le taux d'incidence y est de 751 nouveaux cas de Covid pour 100.000 habitants ces sept derniers jours, contre 190 à l'échelle nationale. Le département, lui, connait un taux d'incidence de 587 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Selon nos informations, l'une des pistes évoquées au cours des discussions entre les élus et l'exécutif pourrait être "le confinement le week-end uniquement pour les communes du littoral et non pas à l'intérieur des terres". Comme l'explique notre envoyée spéciale Noëlle Ly, "des grandes villes comme Nice ou Menton seraient concernées mais les discussions sont toujours en cours".

En plus des ces mesures plus strictes, Olivier Véran a annoncé la livraison dans le département de 3500 doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech d'ici lundi 22 février, ainsi que des milliers de doses du vaccin AstraZeneca, "allouées dans les prochains jours". Ajouté à cela, "un dépistage massif" par le biais de tests salivaires doit être déployé dans les écoles dès la rentrée scolaire, le 8 mars prochain. Ce dépistage sera "un élément essentiel pour rassurer équipes éducatives et parents et limiter la progression", s'en est félicité le maire sur Twitter. Dans les Alpes-Maritimes, le taux de positivité des tests de détection est supérieur à 10%, et le taux d'incidence a atteint vendredi les 587 nouveaux cas pour 100.000 habitants, selon l'Autorité régionale de santé (ARS).