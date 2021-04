Covid-19 : la situation s'améliore-t-elle déjà dans les départements confinés le 19 mars ?

Pour rappel, les premiers départements à connaitre un nouveau verrouillage étaient les huit de la région Île-de-France, les cinq des Hauts-de-France, ainsi que l'Eure, la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes. Or, le virus sembler reculer dans ces zones. En observant les données de Santé publique France relayées par l'outil CovidTracker, et reproduites ci-dessous, on peut aisément constater que le taux d'incidence s'y est stabilisé. Voire qu'il recule, bien qu'il soit encore trop tôt pour l'affirmer.

Après une explosion du taux d'incidence, qui avoisinait les 600 cas pour 100.000 habitants dans les départements confinés, cet indicateur s'est mis à stagner dès le 27 mars. Soit huit jours après la mise sous cloche. Pour rappel, les spécialistes estiment qu'il faut entre sept et dix jours avant d'apercevoir les effets d'une mesure.

Cette immobilité a perduré pendant près d'une semaine, avant d'amorcer une baisse. En une semaine, ce taux qui représente le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants sur une semaine écoulée a baissé de 0,75% dans les 16 départements. A contrario, la situation s'est aggravée (+6,8%) sur le reste du territoire entre le 26 mars et le 2 avril.

Résultat : vendredi, le taux d'incidence y était redescendu sous la barre des 600 cas, à 590 pour 100.000. Un seuil tout de même très élevé. La chute la plus forte a eu lieu dans les Alpes-Maritimes où l'indicateur avait retrouvé ses niveaux du 20 janvier, même s'il faut rappeler qu'un confinement le week-end était déjà en vigueur sur le littoral maralpin.