Covid-19 : quels sont les départements où la situation est "très préoccupante" ?

"Certains territoires imposent des décisions, des mesures rapides et fortes face aux risques imminents devant nous", a-t-il insisté, précisant que le Premier ministre Jean Castex tiendrait une conférence de presse jeudi. En attendant le détail de la liste des zones concernées, certaines sont d'ores et déjà scrutées de près.

A Nice et sur tout le littoral des Alpes-Maritimes, les habitants vont devoir vivre les deux prochains week-ends (27-28 février, 6-7 mars), sous la contrainte d'un confinement qui s'ajoutera au couvre-feu de 18h déjà en place la semaine, tel qu'annoncé lundi. Pour les autorités, ce tour de vis est notamment justifié par la pression dans les hôpitaux. Les services hospitaliers sont "proches de la saturation", a souligné Romain Alexandre, le représentant de l'ARS : le taux d'incidence (588 pour 100.000 habitants) dans le département est "le plus élevé de France" et le taux de positivité est "en nette augmentation dans toutes les tranches d'âge exceptées pour les plus de 80 ans". Le taux d'incidence est particulièrement élevé dans la métropole niçoise, avec plus de 700 cas positifs pour 100.000 habitants, plus de trois fois la moyenne nationale (190), tandis qu'environ 10% des tests de dépistage s'avèrent positifs (contre 6% pour l'ensemble de la France). Par ailleurs, selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, environ 30 à 50% des cas qui sont détectés sur place cas détectés seraient liés au variant anglais, plus contagieux.

Comme dans les Alpes-Maritimes, un confinement local le week-end et plusieurs mesures de restrictions ont été annoncées mercredi par Olivier Véran à Dunkerque. Il faut dire que le taux de pénétration du variant anglais préoccupe dans le département du Nord et plus particulièrement dans cette agglomération : la souche britannique y représente désormais 72% des cas.

Située sur le littoral du nord, en face de l'Angleterre et non loin de la frontière belge, Dunkerque affronte depuis plus de dix jours une flambée épidémique. La hausse culminait lundi à 900 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, plus encore que pour la métropole Nice Côte d'Azur (771) et plus de quatre fois supérieur à la moyenne nationale (201). À l'échelle du département, le taux d'incidence a notamment connu un net rebond grimpant de plus de 10% entre la semaine du 1er février et celle du 8 février.

"On n'est clairement plus sur une vague, on est sur ce qu'on peut appeler une marée", prévenait il y a quelques jours le Dr Christophe Couturier, responsable des urgences de l'hôpital de Dunkerque. À noter que la vigilance est aussi de mise concernant le département voisin du Pas-de-Calais où le taux d'incidence a bondi de 23,43% en une semaine, pour plafonner aujourd'hui à 253,4 cas détectés en une semaine pour 100 000 habitants.