Une réouverture en douceur pour "éviter une possible 4e vague" cet été

Il s’appuie notamment sur les exemples du Portugal et de l’Irlande qui suivent, sur le plan de la vaccination en tout cas, la même trajectoire que la France. "Dans les deux pays, le caractère très progressif de l’assouplissement des restrictions a permis d’éviter une nouvelle augmentation des contaminations", a justifié le Conseil.

Une façon de prévenir que la prochaine étape du déconfinement en France, qui prévoit notamment la réouverture des commerces, des terrasses de cafés et restaurants, des cinémas et théâtre, se fassent dans la plus grande des prudences. Des changements devenus "nécessaires" à ce stade de l'épidémie reconnaît le Conseil scientifique : ils "répondent à de fortes attentes et donnent une perspective à l'ensemble de la société, perspective dont les bénéfices psychologiques, sociaux et économiques sont sans doute majeurs".