Covid-19 : comment expliquer que l'Ardèche soit le département le plus touché ?

La cinquième vague est belle et bien arrivée en France avec des niveaux de contaminations qui augmentent de jour en jour. Parmi les départements les plus touchés, on trouve notamment la Haute-Corse (251 cas pour 100.000 habitants) et les Bouches-du-Rhône (212 cas pour 100.000 habitants). Mais c'est un département rural, l'Ardèche, qui affiche le taux le plus élevé : 266 cas pour 100.000 habitants, soit deux fois plus que la moyenne nationale.

Pourtant, parmi les habitants, l'intérêt des contrôles et de la vaccination ne font pas l'unanimité : "Je ne veux pas me faire vacciner, je n'ai pas confiance dans ce vaccin", lance par exemple un riverain dans la vidéo en tête de cet article. "Je ne pense pas que le vaccin soit la solution numéro un. Je pense qu'il faut plutôt tester les gens et maintenir les gestes barrière", renchérit une retraitée.

Malgré cette réticence affichée, au centre de vaccination d'Annonay, le retour de la pandémie commence à convaincre les plus récalcitrants. Le taux de vaccination en Ardèche est très inférieur à la moyenne nationale, mais avec l'arrivée de la cinquième vague, le nombre de patients augmente de jour en jour. "Il y a deux ou trois semaines, on faisait à peu près une centaine d'injections par jour ; c'était essentiellement des fins de première et des deuxièmes injections. Maintenant, on fait 300 injections par jour qui sont pour la grande majorité des troisièmes doses", explique Augustin Morel, médecin généraliste.