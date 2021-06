Covid-19 : contre les formes graves, élargissement de l’accès de traitements par anticorps de synthèse

Jusqu’alors, ces traitements étaient réservés aux patients adultes ayant un déficit de l’immunité, aux patients de plus de 80 ans et à ceux à partir de 70 ans présentant certaines comorbidités

À partir du 11 juin, l'accès aux bithérapies d'anticorps monoclonaux sera élargi aux enfants âgés de 12 ans et plus, dont le risque est élevé de développer une forme grave de Covid-19, notamment en raison d'une immunodépression sévère, mais aussi pour les patients présentant une pathologie chronique ou qui ont une infection par le VIH non contrôlée ou au stade SIDA.

Les bithérapies concernées sont le cocktail bamlanivimab et etesevimab, du laboratoire Lilly France, et le cocktail casirivimab et d'imdevimab, du laboratoire Roche, et qui avait été médiatisé à l’automne 2020 lorsqu’il a été administré au président des États-Unis Donald Trump. Elles ont reçu mi-mars une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de cohorte par l’ANSM.

Une fois l'infection confirmée par un test positif, le traitement est appliqué le plus tôt possible, avant que le corps n'ait pu produire ses propres anticorps. L'objectif est d'éviter l'évolution vers une forme grave de la maladie pouvant conduire à une hospitalisation, voire un passage en réanimation.