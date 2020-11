Covid-19 : pour Yannick Jadot, "c'était une erreur" de fermer les petits commerces

Je souhaite donc leur réouverture le plus rapidement possible pour qu’il puisse survivre.

Je souhaite donc leur réouverture le plus rapidement possible pour qu’il puisse survivre. - Yannick Jadot, député EELV

"Lors du premier confinement, il fallait évidemment les fermer car ils n’avaient pas de protocole sanitaire. Depuis, ils ont fait tous les efforts pour avoir des protocoles sanitaires sérieux, responsables. Je souhaite donc leur réouverture le plus rapidement possible pour qu’il puisse survivre, parce qu’on en a absolument besoin", plaide Yannick Jadot. Depuis le début du reconfinement, le député soutien les petits commerces dans leur combat pour accueillir à nouveau leur clientèle au plus vite. Il avance notamment le fait que le Conseil scientifique ne recommandait pas leur fermeture. Un argument pas tout à fait exact, comme nous l'avions expliqué. Si ce Conseil, présidé par Jean-François Delfraissy, a en effet évoqué cette possibilité parmi plusieurs autres, il ne s'agit pas de celle qu'elle a recommandé in fine au gouvernement.

"C’est une décision du président de la République, seul, mettant en danger beaucoup de petits commerces alors qu’ils avaient mis en place des protocoles sanitaires qui nous protégeaient", regrette malgré tout Yannick Jadot. "Ils sont en danger et ça fait des mois et des mois qu’ils alertent sur la situation économique et financière. Il y a un enjeu majeur à ce que sous protocole sanitaire strict, ces petits commerces rouvrent", martèle-t-il.