Covid-19 : "convoquer" les plus âgés, nouvelle stratégie pour améliorer la couverture vaccinale

Depuis les annonces d'Emmanuel Macron en juillet, la France a connu un rebond du rythme de vaccination, permettant au pays de conquérir les premières places des nations les plus vaccinées sur la planète. Mais un indicateur inquiète encore les autorités : la couverture vaccinale des plus de 80 ans. Selon le ministère de la Santé, plus de 600.000 personnes de plus de 80 ans n'ont en effet toujours reçu aucune injection.