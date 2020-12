"On risque de créer une situation explosive" : les fêtes clandestines du Nouvel An inquiètent

Ces restrictions seront-elles respectées par la population ? "On compte rester en petit comité. On devrait être cinq personnes, je pense qu'on va respecter le confinement", répond un jeune homme. À côté de lui, son ami sourit. Il n'est pas du même avis : "Nous on sera dans un appartement où il y aura une vingtaine de personnes. Je ne pense pas qu'on sera reconfinés à cause du Nouvel An." Pourtant, le ministre de la Santé n'a pas exclu un troisième reconfinement si la situation épidémique "devait s'aggraver" .

Si la campagne de vaccination vient tout juste d'être lancée sur notre territoire, ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts selon le Dr Imad Kansau, infectiologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart :" D'un point de vue épidémiologique, c'est une soirée qu'il ne faut pas rater". Après des mois difficiles, le spécialiste comprend le besoin des jeunes de "se lâcher" mais il craint que la nuit du Nouvel An "ne consolide la bosse d'augmentation des cas en France".

Concrètement, en quoi les soirées clandestines organisées pour le Nouvel An sont-elles risquées ? "Si l'on ne porte pas de masque et que l'on se trouve à moins d'un mètre de plusieurs personnes, on risque de postillonner. On va envoyer des gouttelettes qui risquent de contaminer les autres", répond Dr Imad Kansau. Selon lui, les soirées organisées à plusieurs pourraient se transformer en nids de clusters : "On crie, on chante et on risque de créer une situation explosive en termes de transmission."