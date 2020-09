R, taux d'incidence... : pourquoi l'épidémie n'a rien à voir avec mars dernier

Le mode de propagation n'est plus le même. "Le virus ne s'est jamais arrêté de circuler", souligne le ministre de la santé, mais circule principalement chez les jeunes : 140 pour 100 000 chez les 15 - 44 ans dont 50 % sont asymptomatiques. Le virus passe des jeunes aux personnes âgées, plus vulnérables, depuis août.

La manière de lutter contre le virus a aussi changé. "Nous ne nous battons plus avec les mêmes armes", explique Olivier Véran. Les prises en charge et les hospitalisations sont plus sécurisées. Les cas graves ne vont plus nécessairement en réanimation. Le recours à l'assistance respiratoire n'est plus systématique. Les formes graves sont réduites.