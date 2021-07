"Un pic épidémique à la fin de l’été" : la saturation des hôpitaux est-elle inévitable ?

Depuis quelques jours, le service du docteur Nicolas Bruder, chef du pôle anesthésie-réanimation à l'hôpital de la Timone, à Marseille (Bouches-du-Rhône), compte six patients atteints du Covid-19. Et le médecin s'attend à de nouvelles tensions début août. "Il y a deux semaines, il y avait très peu de malades atteints du Covid et là on en est déjà à 30 patients et les lits sont pleins, la pression augmente", explique-t-il à TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

"À partir de cela, différents experts ont modélisé qu'à partir d'un certain seuil de contaminations, avec un décalage de trois ou quatre semaines au moins, on risque d'avoir une saturation des hôpitaux, en particulier fin août, voire début septembre", poursuit l'épidémiologiste.

"On est dans la phase exponentielle du virus, qu'on attendait", confirme à LCI le professeur Philippe Amouyel, soulignant qu'"en France, les modélisations tiennent comptent du nombre de gens vaccinés à date (...) et des analyses de classes d'âge".

Si Philippe Amouyel concède que "le rythme de vaccination actuel va plutôt dans le bon sens", il rappelle aussi "que le temps d'avoir une vaccination complète protectrice, il faut entre quatre et six semaines". "On peut donc craindre qu'à la fin août, on se retrouve avec un pic d'hospitalisations et de réanimations", enchaîne le spécialiste, professeur de santé publique au CHU de Lille.

D'autant qu'à la fin du mois d'août, voire début septembre, "les jeunes en particulier, chez qui le vaccin a beaucoup circulé, vont rencontrer les moins jeunes, dont certains ne seront pas encore complètement vaccinés, ou même pas du tout. Ceux-là, essentiellement, risquent de faire des formes graves."

"Il y a une proportion non négligeable, de 10% à 15% des personnes les plus âgées, qui n'est pas encore vaccinée. Il faut se rappeler qu'à la première vague, il y avait à peu près 7% des gens qui avaient été atteints, et cela avait suffi pour saturer les hôpitaux", ajoute pour TF1 le docteur Luc Dauchet, maître de conférence en santé publique au CHU de Lille (Nord).