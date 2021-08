Covid-19 : aux Antilles, "une situation sans commune mesure avec les vagues précédentes", alerte Véran CEDRICK ISHAM CALVADOS / AFP

ÉPIDÉMIE - Les patients hospitalisés en Martinique et en Guadeloupe pour un cas de Covid "sont jeunes, très jeunes", a assuré le ministre de la Santé à l’issue d’une visite au CHU de Fort-de-France.

La reprise brutale de l’épidémie dans les Antilles et les reconfinements stricts décidés mercredi en Guadeloupe et en Martinique n’auront pas d’effet sur les hospitalisations avant deux semaines. Or, les taux d’incidence y explosent avec quasiment 2000 nouveaux cas pour 100.000 habitants ces sept derniers jours - précisément 2035 en Guadeloupe et 1178 en Martinique.

"La situation sanitaire est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole", a assuré le ministre de la Santé ce jeudi 12 août, en déplacement au CHU de Fort-de-France (Martinique). Au côté du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui s’est rendu à Pointe-à-Pitre la veille, Olivier Véran a alerté sur les dangers du virus sur une population jeune, largement non vaccinée. "On ne ressort pas indemne de la visite de cet hôpital. Les patients sont jeunes, très jeunes. Aux urgences, ils ont 40-50 ans. En réanimation, ils peuvent avoir 20 ans ou 30 ans." Selon le ministre, aucun des patients croisés n’était vacciné contre le Covid. "L’heure n’est plus au doute", a-t-il martelé face à la presse, tandis qu’une centaine de personnes manifestaient devant le CHU. Avec des lits occupés à plus de 200% par des patients Covid, les hôpitaux sont face à la lourde tache de devoir prioriser les malades. Ce jeudi, 360 personnes sont actuellement hospitalisées pour un cas de Covid en Martinique et 270 en Guadeloupe, d'après les données consolidées par Covid Tracker.

Après des appels à la solidarité en métropole, des renforts viennent tout juste d'arriver dans ces deux territoires d’Outre-mer avec du matériel et 270 soignants et 60 pompiers s'étant portés volontaires. Ce jeudi, la maire de Paris Anne Hidalgo a également annoncé débloquer une aide de 100.000 euros pour la Martinique et la Guadeloupe, respectivement 50.000 euros pour chacune. Celle-ci doit permettre de "venir en aide pour l’accompagnement des publics, mais également de soutenir les campagnes d’incitation à la vaccination portées par les collectivités et élus locaux", selon un communiqué de la mairie.

