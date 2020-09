Axel Kahn : "Il n'est absolument pas indispensable de tester tout le monde"

"Si on veut éviter le reconfinement, il va falloir augmenter les mesures de distanciation physique." Invité de La Matinale ce vendredi sur LCI, Axel Kahn, président de la Ligue Nationale Contre le Cancer, a fait le point sur l'épidémie de coronavirus.

Questionné sur le port du masque, le médecin a rappelé que, "avant confinement, si on ne le mettait pas, c'est aussi qu'il n'y en avait pas." Avant de reconnaître les failles dans les comportements des Français : "Certains le porte sous le nez, on déjeune, on parle…. Il y a des situations où on ne le porte pas. C'est une bonne sécurité. Ce n'est pas une protection absolue, mais il diminue par 90% le risque d'être contaminé."