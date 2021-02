Baisse des contaminations chez les plus de 75 ans, un premier effet de la vaccination ?

Un contraste que certains cherchent à expliquer. Notamment en prenant les chiffres de la vaccination. Pour cette tranche d'âge, les dernières données du ministère de la Santé montrent que 25,4% des plus de 75 ans ont reçu au moins une première dose du vaccin, et 78,8% pour les résidents d'Ehpad. Des chiffres qui poussent à l'optimisme. Et qui incitent Santé Publique France à relever dans sa dernière communication l'effet des "campagnes de vaccination", qui "ciblent particulièrement cette classe d'âge" .

Dans son dernier bulletin épidémiologique , l'agence sanitaire française notait qu'en semaine 06 - soit du 8 au 14 février - pour "la seconde semaine consécutive", les contaminations étaient "en nette diminution" chez les personnes âgées de plus de 75 ans. La baisse du taux d'incidence y baisse de 29% par rapport à la fin janvier, et le taux de positivité perd presque deux points (1,9). Un phénomène qui persiste. Pourtant, ce même indicateur montre l'amorce une reprise en population générale, comme le montre le graphique ci-dessous. Et au niveau national, "la tendance n'est pas bonne", pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Si ces premiers éléments sont prometteurs, l'agence sanitaire ne tire cependant aucune conclusion. Et rappelle également que "plusieurs facteurs ont pu contribuer" à cette diminution. Comme "une attention particulière à éviter les situations d'exposition à risque des plus âgés". Un effet qui peut aussi s'expliquer par le délai entre l'arrivée des variants auprès d'une population jeune, et leur émergence parmi les plus âgés. Jean-Stéphane Dhersin, directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences mathématiques et responsable de la plateforme de modélisation MODCOV19, nous rappelle ainsi qu'on observe actuellement "un décalage avec l'augmentation des variants dans la population générale et les personnes âgées". "Une explication probable de ce phénomène pourrait venir du fait que les personnes âgées sont en général contaminées par leurs proches et non pas des personnes extérieures."