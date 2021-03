"Cette fois-ci, c’est confiner avec le couteau sous la gorge" : Axel Kahn déplore le choix de Macron

Pour le président de la Ligue nationale contre le cancer, le gouvernement a raté son occasion de prendre des mesures fortes en début d’année, et ainsi de freiner : "Les esprits y étaient prêts, maintenant, c’est de plus en plus difficile. […] Cette fois-ci, c’est confiner avec le couteau sous la gorge". Avant de détailler : "Le plus sage eut été de profiter de l’hiver - c’est beaucoup plus facile de confiner en hiver qu’au printemps - et de profiter des deux créneaux que l’on avait : après les fêtes de fin d’année et puis lors des vacances de février". Mais selon Axel Kahn, le choix de la fin janvier "est une décision politique du président de la République […] d’être celui qui évite aux Français cette politique désagréable et amer qu’est le confinement".

Un mois et demi plus tard, alors que les Français échappent toujours au confinement, les autorités de santé sont contraintes de désengorger les services de réanimation en déprogrammant des opérations et en évacuant des patients vers d’autres régions. Mais cette opération comporte des limites, estime Axel Kahn : "La tension sanitaire que l’on connait dans les départements d’Ile-de-France, on l’exporte en Nouvelle-Aquitaine, on l’exporte à Nantes et donc on va déprogrammer en Nouvelle-Aquitaine et on va déprogrammer à Nantes". En Ile-de-France, 40% des opérations non-urgentes ont été reportées et une centaine de malades, pas forcément du Covid-19, doivent être transférés vers d’autres régions cette semaine, comme la Nouvelle-Aquitaine ou les Pays-de-la-Loire.