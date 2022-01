Contrairement au Delta, le risque d'hospitalisations serait réduit de moitié avec le variant Omicron

Omicron moins dangereux que Delta. Une vaste étude américaine, menée par des chercheurs de l'Université de Californie, Berkeley, Kaiser Permanente et des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), a montré un risque d'hospitalisation et de décès substantiellement réduit avec le variant apparu en Afrique du Sud fin 2021, comparé à celui découvert en Inde, un an plus tôt, et ce indépendamment des niveaux d'immunité grandissants au sein de la population.

Selon les travaux effectués sur près de 70.000 personnes testées positives au Covid-19, les individus infectés avec Omicron avaient moitié moins de risque d'être hospitalisées que celles avec Delta. Le risque d'être placé en soins intensifs était lui réduit d'environ 75%, et celui de mourir de plus de 90%. Parmi les plus de 52.000 personnes contaminées par le variant suivies, aucune n'a eu besoin d'un respirateur artificiel, contre 11 personnes parmi les près de 17.000 infectées par Delta. En outre, la durée médiane des hospitalisations était de 1,5 jour pour Omicron, contre près de 5 jours pour Delta.