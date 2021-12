Le patron des hôpitaux de Paris propose aux soignants "de racheter 2000 euros leur semaine de vacances à Noël"

À presque dix jours de Noël et des festivités de fin d'année, l'hôpital est inquiet. Dimanche 12 décembre, le taux d'incidence a dépassé les 500 (501,3) pour 100.000 habitants, atteignant le pic de la deuxième vague, soit son plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Conséquence, le nombre d'hospitalisations augmente de jour en jour : 14.050 ce dimanche, contre 11.526 la semaine passée. Elles étaient 6851 le 9 novembre, date de la dernière l'allocution d'Emmanuel Macron sur la crise sanitaire.

Invité sur RTL ce lundi 13 décembre, Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) alerte sur la situation de son personnel hospitalier qui, comme de nombreux Français, a besoin de vacances. Pour pouvoir accueillir un nombre plus important de patients, 8 régions ont déjà déclenché le "plan blanc" dans leurs établissements de santé, mais "ce n'est pas un plan miracle", rappelle le directeur. Alors pour continuer l'effort, Martin Hirsch incite ses professionnels de santé à décaler leurs congés de fin d'année, contre une rémunération plus importante qu'habituellement.

"On propose aux agents, comme les infirmières, de décaler leurs vacances. Mais sans les forcer : s'ils veulent prendre leurs congés, ils le font et nous, on s'arrange. En revanche, s'ils sont d'accord pour les repousser, on va leur proposer de les racheter

plus cher", explique Martin Hirsch sur RTL. Dix jours décalés par exemple, valent 2.000 euros, convient-il.