Masque FFP2 : la France pourrait-elle en produire suffisamment s'il était généralisé à tous ?

MASQUES- Plus performant que le masque chirurgical pour limiter les risques d'infection, le masque FFP2 est obligatoire dans plusieurs pays, et réclamé par un certain nombre d'acteurs politiques en France. La filière de production française pourrait-elle faire face à son éventuelle généralisation ?

Jusqu'ici, les masques FFP2, à la forme caractéristique en "bec de canard", sont réservés aux soignants en France. S'il est bien sûr possible de s'en procurer, ils sont plus chers que les masques chirurgicaux, et le gouvernement n'envisage pas de les rendre obligatoires à l'ensemble de la population - au contraire de plusieurs de nos voisins, comme l'Italie ou l'Autriche.

La filière française, qui s'était constituée rapidement au début de l'épidémie, passant de quatre producteurs nationaux à trente, a diminué fortement sa production par rapport à la fin 2020, face aux prix très bas de la concurrence asiatique. Une récente circulaire du gouvernement, qui incite les hôpitaux à privilégier les produits français ou européens, pourrait cependant changer la donne.

Un masque "réservé aux soignants avant tout"

Les qualités filtrantes du masque FFP2, et leur supériorité à celles du masque chirurgical "classique" sont amplement démontrées. Une étude parue en décembre dernier attestait même que le risque maximal de contamination était de 0,4% au bout d'une heure de conversation entre une personne infectée et l'autre non, si les deux portent un masque de ce type. Le gouvernement français n'est pas favorable à obliger l'ensemble de la population au port de ce masque, qu'il faut "réserver aux soignants avant tout", selon Olivier Véran. Mais une circulaire du 15 décembre dernier incite désormais les 3000 hôpitaux et cliniques français à se fournir en France ou en Europe, le gouvernement cherchant à pérenniser une filière locale garantissant "l'approvisionnement en cas de nouvelle pandémie mondiale".

La concurrence des producteurs asiatiques

Pour Christian Curiel, président du syndicat français des fabricants de masques F2M, c'est la réponse à une demande formulée il y a plus d'un an par les producteurs français, et que d'autre gouvernements européens avaient déjà mis en œuvre. "Entre l'été 2020 et l'été 2021", rappelle-t-il, "97% des appels d'offre ont été affectés à des masques d'importation, commandés principalement par des collectivités". Après une période de pénurie lors de la première vague de la pandémie, l'offre des pays asiatiques, avec des prix beaucoup plus bas, avait amené la filière française à réduire fortement sa production. "D'avril à début novembre", explique Christian Curiel, "la filière de production de masques FFP2 était quasi à l'arrêt, tout cela parce que les commandes publiques continuaient de se porter sur des importations". Les masques français sont "deux à trois fois plus chers" que leurs équivalents importés, constate le professionnel.

"Quelques millions de masques" FFP2 par semaine

Moins chers, mais de moindre qualité, et surtout moins contrôlés, les masques FFP2 "made in China" seront-ils supplantés par les modèles français ou européens ? Le cahier des charges des collectivités acheteuses les incite désormais à relever leur niveau d'exigence qualitative : respect des normes européennes, contrôle-qualité des masques, niveaux minimums de stocks disponibles, devront être pris en compte, sous peine de "pénalités lourdes" en cas de taux important de non-respect des exigences de qualité technique. Christian Curiel a admis un certain "redémarrage" des commandes "depuis novembre", mais celui-ci serait surtout porté par "la difficulté logistique d'avoir des conteneurs" maritimes pour l'importation. Les fabricants français de masques chirurgicaux produisent ainsi désormais à "50% de leurs capacités", et ceux qui fabriquent des masques FFP2 produisent "quelques millions de masques par semaine", a-t-il précisé.

À plein régime, l'industrie nationale pourrait produire jusqu'à 100 millions de masques par semaine, dont un quart de FFP2. Le stock reconstitué de masques FFP2 à destination des soignants est désormais d'environ 600 millions, soit l'équivalent des besoins des services de soins pour plus de deux mois et demi en période épidémique. En revanche, la consommation française de masques chirurgicaux étant de l'ordre de 900 millions de masques chirurgicaux par semaine, leur remplacement par des masques FFP2, demandé par plusieurs voix de l'opposition, demanderait une montée en puissance de la production d'un tout autre ordre.

FS (avec AFP)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.