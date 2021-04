Covid-19 : 3 fois plus de classes fermées en 7 jours avant la fermeture complète des écoles

Sur l'ensemble du territoire, 11.271 classes sont actuellement fermées sur 528.400, soit 3,5 fois plus que la semaine dernière (3256) et 229 structures scolaires sur 59.967, dont 187 écoles, 27 collèges et 15 lycéens. Pour la seconde fois, des données sur les tests salivaires réalisés dans les écoles ont en outre été communiquées. La semaine dernière, sur 340.000 tests proposés, 244.944 tests ont été réalisés, et 0,45% se sont révélés positifs.

Face à cette flambée des contaminations, mercredi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées seraient fermés dès vendredi soir et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire à partir du 12 avril. La semaine du 5 au 12 avril, "les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap", a indiqué le chef de l'État. Elle sera suivie de deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes les zones, avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées.