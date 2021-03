Covid-19 : "une vague d'une violence inouïe" menace les hôpitaux, selon Frédéric Valletoux

"Les chiffres explosent. Ils augmentent à une vitesse vertigineuse. On atteint le taux d’occupation des lits de réanimation qu'on avait au pic de l’automne, mais à ce moment-là ça faisait plus de 15 jours que des mesures de freinage très fortes avaient été prises. Là on est à ce niveau là avec un confinement qui n'en est pas un", regrette-t-il. "Un confinement, c'est quand est chez soi et quand on sort, c'est l'exception", note-t-il, faisant remarquer que c'est actuellement tout l'inverse qui se produit.

Le nombre de nouveaux cas ne cesse de croître dans le pays. Invité sur LCI, le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, ne cache pas son inquiétude. Selon lui, le personnel hospitalier s'apprête à vivre l'une des périodes les plus difficiles qu'il ait pu connaître ces derniers mois. En cause, "un confinement qui n'en est pas un".

Pour le président de la Fédération, également maire de Fontainebleau (77), "des mesures fortes n'ont pas été prises et avec le décalage, les hôpitaux risquent de se prendre d'ici 15 jours, trois semaines, une vague d'une violence inouïe". "Ça va être encore plus difficile qu’au printemps parce qu'on voit bien les transferts de patients se font moins, les hospitaliers savent aussi qu'ils n’auront pas de renforts parce que tous les hôpitaux de France sont occupés", appréhende-t-il. Alors qu'habituellement, 4.000 personnes occupent des lits de réanimation en France, 4.500 patients Covid les occupent actuellement, indique Frédéric Valletoux. "On est au bord de la rupture."

En Île-de-France, l'une des régions les plus fortement touchée, plus de 1.300 patients Covid sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, soit 176 de plus qu'il y a une semaine. 40% des interventions prévues dans d’autres domaines ont déjà été déprogrammées.