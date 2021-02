Confiner les communes littorales pendant les deux prochains week-end ? Les pistes à l'étude à Nice pour contrer le variant britannique

La ville de Nice et le département des Alpes-Maritimes vont-ils être placés sous cloche ? De nouvelles mesures sanitaires renforcées vont être annoncées "d'ici la fin du week-end". Mais lesquelles ? En visite à l'hôpital l'Archet de Nice samedi, Olivier Véran a indiqué que ces nouvelles mesures pourraient "prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu ou d'un confinement partiel" afin de freiner l'épidémie dans la métropole des Alpes-Maritimes, qui déplore des chiffres bien plus préoccupants que le reste du pays. Aujourd'hui, le taux d'incidence y est de 751 nouveaux cas de Covid pour 100.000 habitants ces sept derniers jours, contre 190 à l'échelle nationale. Le département, lui, connait un taux d'incidence de 587 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Selon nos informations, l'une des principales pistes évoquées au cours des discussions entre les élus et l'exécutif pourrait être "le confinement le week-end uniquement pour les communes du littoral et non pas à l'intérieur des terres". Comme l'explique notre envoyée spéciale Noëlle Ly, "des grandes villes comme Nice ou Menton seraient concernées mais les discussions sont toujours en cours". Ainsi, un consensus semble s'être dégagé à l'issue de la réunion tenue samedi soir autour d'un confinement intervenant le week-end et se focalisant sur la zone littorale, qui concentre les contaminations. Toujours d'après nos informations, les élus plaideraient pour un renforcement des contrôles dans les aéroports notamment. "On a évoqué une confinement local sur la bande urbaine pendant les deux prochains week-end", a ainsi confirmé sur LCI la députée LaREM des Alpes-Maritimes Alexandra Valetta-Ardisson

L'hypothèse d'un confinement seulement le week-end avait été évoquée publiquement par le maire de Nice, qui a manifesté son soutien total envers les décisions gouvernementales. "Dès lors que le gouvernement décidera de dispositions qui contraindraient encore plus qu'on sorte moins, se fréquente moins [...] je le soutiendrai de toutes mes forces", a assuré Christian Estrosi.

D'autres pistes ont également évoquées par les élus lors de ces réunions de concertation : généralisation du port du masque dans l'ensemble du département, renforcement des contrôles, durcissement de la jauge des centres commerciaux, et interdiction des entrées dans le département sauf motif impérieux. En revanche, les élus ont exprimé leur opposition à un "reconfinement général."