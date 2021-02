Couvre-feu "accentué", "confinement partiel" : des mesures plus strictes envisagées à Nice d'ici la fin du week-end

La ville de Nice et le département des Alpes-Maritimes vont-ils subir un traitement différencié face à l'épidémie ? C'est ce qu'a laissé entendre Olivier Véran, en déplacement ce samedi 20 février dans la métropole des Alpes-Maritimes qui déplore des chiffres bien plus préoccupants que le reste du pays : le taux d'incidence est de 751 nouveaux cas de Covid pour 100.000 habitants ces sept derniers jours, contre 190 à l'échelle nationale. "J'ai peur [...] qu'il nous faille prendre des mesures supplémentaires", a avancé le ministre de la Santé depuis l'hôpital l'Archet de Nice, ajoutant que "des décisions seront annoncées d'ici la fin du week-end".

Mais quel genre de restrictions pourraient venir s'ajouter aux actuelles ? "Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu ou d'un confinement partiel, dont nous verrons les modalités ces prochaines 48h", a précisé le ministre, passant la parole au maire de Nice. Ce dernier a évoqué la piste d'un confinement seulement le week-end et manifesté son soutien total si les mesures actuelles venaient à être durcies dans sa ville. "Dès lors que le gouvernement décidera de dispositions qui contraindraient encore plus qu'on sorte moins, se fréquente moins (...) je le soutiendrai de toutes mes forces", a assuré Christian Estrosi.

En plus des ces mesures plus strictes, Olivier Véran a également annoncé la livraison dans le département de 3500 doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech d'ici lundi 22 février, ainsi que des milliers de doses du vaccin AstraZeneca, "allouées dans les prochains jours". Ajouté à cela, "un dépistage massif" par le biais de tests salivaires doit être déployé dans les écoles dès la rentrée scolaire, le 8 mars prochain. Ce dépistage sera "un élément essentiel pour rassurer équipes éducatives et parents et limiter la progression", s'en est félicité le maire sur Twitter. Dans les Alpes-Maritimes, le taux de positivité des tests de détection est supérieur à 10%, et le taux d'incidence a atteint vendredi les 587 nouveaux cas pour 100.000 habitants, selon l'Autorité régionale de santé (ARS).