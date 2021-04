Réouvertures par "étapes" : Emmanuel Macron esquisse un nouveau calendrier de levée des restrictions

La première étape est fixée "le 3 mai" et correspond à la levée des restrictions de déplacement, notamment la fin de la règle des 10 kilomètres et la possibilité de se déplacer entre les régions.

Puis, à la "mi-mai", pour la réouverture des terrasses, un objectif qu'Emmanuel Macron "veut tenir" et dont la date sera affinée dans les "prochains jours", ainsi que les lieux culturels, "avec des jauges réduites". "Pour le théâtre, le cinéma et autres, on voit bien que si on limite le nombre, on pourra [les rouvrir] dans les premières phases", a-t-il ajouté.