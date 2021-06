81% des résidents d'Ehpad vaccinés, mais seulement 41,9% des professionnels du secteur

Alors que la campagne de vaccination chez les personnes âgées dure depuis plus de six mois, des nouvelles estimations nous permettent d'y voir plus clair. En utilisant un échantillon de plus de 300.000 résidents d'Ehpad dûment identifiés comme tels par l'Assurance maladie, Santé Publique France estime qu'au 15 juin, 87,8% ont reçu "au moins une dose" de vaccin et que 81,1% sont "complètement vaccinés". Cependant, l'écart reste important avec les professionnels exerçant en Ehpad ou en unité de soins de longue durée. SpF souligne qu'à partir d'un échantillon de "plus de 100 000" d'entre eux, que 55,3% ont reçu au moins une dose et que 41,9% sont complètement vaccinés.