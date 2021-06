Pass sanitaire, QR Code, couvre-feu, télétravail... : les nouvelles règles connues (et méconnues) à partir du mercredi 9 juin

DÉCONFINEMENT PHASE 3 - Les restaurants rouvrent en intérieur mais savez vous dans quel cas vous recevrez une alerte orange ou rouge ? Et à combien est-il possible de faire du sport en extérieur ? Tour d'horizon des nouvelles règles - connues et plus méconnues - qui entreront en vigueur.

C’est une nouvelle étape dans l’assouplissement des restrictions sanitaires. A partir de mercredi, l’étau du confinement se desserre un peu plus pour les Français. Restaurants qui rouvrent en intérieur, couvre-feu plus tardif, pass sanitaire mis en place... plusieurs mesures sont déjà bien identifiées par les Français. Mais il y en a beaucoup d'autres. Tour d'horizon.

Bars et restaurants : ouverture en intérieur

Les premiers concernés par cet assouplissement seront les bars et restaurants. Leurs terrasses pourront désormais atteindre 100% de leur capacité d’accueil et les intérieurs pourront rouvrir avec une jauge de 50%. Les tables seront toujours contingentées à 6 personnes maximum. La consommation debout restera strictement interdite à l’extérieur comme à l’intérieur.

Couvre-feu à 23h00

Il sera également possible de profiter plus longuement des bars et restaurants puisque le couvre-feu sera décalé de 21h00 à 23h00. Il restera en vigueur jusqu’à 06h00 du matin. L’objectif annoncé par le gouvernement est de le supprimer totalement le 30 juin si les conditions sanitaires sont favorables.

Mise en place du pass sanitaire

Le mercredi 9 juin marquera également l’introduction du fameux pass sanitaire pour pouvoir se rendre dans des lieux accueillant plus de 1000 personnes. Il prendra la forme soit d’un certificat de vaccination, soit d’un test PCR négatif, soit d’un certificat de rétablissement du Covid-19. Seront concernés les lieux dits statiques comme les festivals, les salons professionnels ou les stades. Le pass sanitaire ne concerne en revanche pas les théatres, cinémas et restaurants. Pour en savoir plus sur le pass sanitaire, cliquez ici.

Cahier de rappel et QR code : alerte rouge ou orange selon les cas

Autre nouveau dispositif : le cahier de rappel numérique. Certains établissements comme les bars, restaurants et salles de sport pourront inviter leurs clients à laisser leurs coordonnées en cas d’exposition au Covid-19. Cela pourra se faire soit par papier, soit via l’application TousAntiCovid et le scan d’un QR code. En cas de présence d'une personne contagieuse dans l'établissement, deux types de notifications pourront être envoyées aux clients : alerte orange si au moins une personne contagieuse et positive était présente pendant que vous étiez dans le restaurant. La consigne est alors de se faire tester, de limiter ses contacts et de surveiller d'éventuels symptômes. Alerte rouge : en cas de cluster signalé dans l'établissement. La consigne est alors de s'isoler et de se faire teste immédiatement. Pour en savoir plus que le cahier de rappel, cliquez ici.

Jauge étendue dans les lieux culturels

La jauge d’accueil des lieux culturels et de loisirs va être réhaussée. Dans les cinémas, théâtres, salles de spectacle, festivals de plein air assis ou parcs zoologiques, la jauge sera fixée à 65% et non plus 35% de l’effectif dans la limite de 5000 personnes.

Retour des salons et foires

Les salons et foires pourront à nouveau être organisés à 50% de leur capacité d’accueil dans la limite de 5000 personnes.

Règles assouplies pour les activités sportives

Concernant les activités sportives en lieux couverts (gymnases, salles de gym et piscines), la jauge est fixée à 50% de la capacité des lieux (sauf sports de contact) et 65% des spectateurs dans la limite de 5000 personnes. Même règle pour les stades qui pourront eux accueillir tous les pratiquants. A l'extérieur, les activités sportives sont autorisées - y compris les sports de contact - dans la limite de 25 personnes maximum. Les compétitions sportives de plein air pour les amateurs peuvent se tenir dans la limite de 500 participants.

Autres lieux publics : deux fois plus de personnes autorisées

La jauge sera aussi revue à la hausse dans divers lieux accueillant du public. Désormais, 1 personne sera autorisée tous les 4m2 contre 8m2 auparavant dans les commerces, marchés couverts, musées ou bibliothèques. Hormis ces cadres fixés par la loi, les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits.

Télétravail : 3 jours par semaine

Les entreprises auront également plus de libertés sur la question du télétravail. Le télétravail 5 jours sur 5 ne sera plus une obligation, mais le gouvernement appelle malgré tout à ce qu’il soit conservé et d’éviter tout retour généralisé des employés sur site.

Mariages : une place du deux occupée

Les lieux de cultes et les cérémonies, comme les mariages, pourront se tenir mais avec un emplacement sur deux. Les cérémonies funéraires dans les cimetières seront, quant à elles, limitées à 75 personnes.

Assouplissement pour les voyageurs étrangers

Les flux de voyageurs entrant sur le territoire français vont également être facilités pour les personnes vaccinées. Les personnes venues de pays à faible circulation du virus (Europe, Japon, Australie, etc.) et vaccinées pourront entrer librement.

