Covid-19 : des patients évacués de Tahiti vers la métropole, une première sur une telle distance

Si toutes les évacuations sanitaires, aussi appelées evasan, sont compliquées puisqu’il s’agit de transférer des patients lourds et instables, celle-ci est d’un tout autre genre. Une dizaine de malades admis en réanimation à Tahiti doivent rejoindre la région parisienne ce week-end et donc parcourir 16.000 km. Alors que la Polynésie française entame son déconfinement lundi 20 septembre, ses services hospitaliers demandent à être soulagés.

Pour ce faire, un avion de la compagnie aérienne French Bee affrété par la France a décollé vendredi 17 septembre avec, à bord, dix patients ayant développé une forme grave du Covid. L’avion, qui doit faire escale deux heures à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), est attendu ce samedi matin à Paris, après 22 heures de vol. L’appareil est "doté de matériel de respiration et de bouteilles d’oxygène", d'après la compagnie qui assure qu’il s’agit de "la première opération de ce type jamais réalisée" entre la collectivité d’Outre-mer et l’Hexagone. Plus de 40 personnels médicaux et paramédicaux doivent également être présents à bord.

Jeudi, deux patients étaient encore en attente d’un feu vert de leurs familles, rapporte Tahiti Info. "Si on arrive à dix, ce sera le maximum pour une telle opération", soulignait le jour même le haut-commissaire Dominique Sorain, tout en qualifiant cette évacuation d’"exceptionnelle" au vu de la distance parcourue et de "particulièrement lourde". Le médecin en charge de l’opération a de son côté insisté sur le record mondial qu’elle représente. "Ce terme de record, c'est simplement pour montrer que nous avons appris à combattre de manière de plus en plus efficace ce virus. Ce qui s'est appliqué à la métropole avec les TGV s'est appliqué aux Antilles avec la même efficacité", a précisé le professeur Pierre Carli à France Info.