Aura-t-on moins de 3 000 patients en réanimation le 15 décembre ?

Pour ce deuxième déconfinement, le gouvernement a décidé de jouer la prudence et de l’assortir de conditions. Ainsi, deux seuils ont été fixés pour sortir du confinement le 15 décembre : que le nombre de nouveaux cas positifs soit autour des 5 000 par jour et que les malades ne soient plus qu’entre 2 500 et 3 000 dans les services de réanimation. Au sein de l’exécutif, on considère qu’il est encore trop tôt pour tirer des conséquences mais on ne croit plus au respect de l’objectif des 5 000 cas par jour, à une semaine de son échéance. Le ministre de la Santé l’a lui-même avoué ce lundi 7 décembre, à l’occasion d’un comité de liaison parlementaire : "Les chiffres remontent, ils n’atteindront pas les 5 000 cas par jour d’ici au 15 décembre".

Du côté des hôpitaux, l’heure est plutôt à l’accalmie avec une baisse du nombre d’admissions en réanimation sans discontinuer depuis le 16 novembre, où l’on avait atteint ce jour-là 4.919 patients hospitalisés sous une forme grave. Pour autant, l’objectif de tomber à moins de 3 000 malades est-il possible ? Le gouvernement tablerait de son côté sur 2.300 personnes toujours hospitalisées en réanimation au 15 décembre. Aujourd’hui, 3.210 personnes sont admises en réanimation, pas loin du seuil fixé donc. Mais la pression hospitalière est très différente selon les régions et toutes ne connaissent pas de baisse significative, comme la Provence-Alpes-Côte d’Azur. À ce jour, celles qui observent le plus de malades en réanimation sont l’Ile-de-France (688 patients), l’Auvergne-Rhône-Alpes (548 patients), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (350 patients), suivie de près par les Hauts-de-France (321 patients).

"Il faut regarder la courbe et comment les données se comportent", nous explique Pierrick Tranouez, ingénieur de recherche au CNRS et participant à l’outil de modélisation CoVprehension. "Si la courbe était symétrique, on pourrait penser que dans les trois jours, on tomberait sous les 3 000 patients. Sauf qu’elle n’est pas symétrique." Malgré tout, le chercheur estime que les places en réanimations devraient continuer à se libérer. "En regardant les pics sur les différentes courbes, on voit que le pic des cas intervient entre le 26 et 29 octobre, le pic des hospitalisations entre le 2 et le 8 novembre, le pic des réanimations entre le 12 et le 16 novembre et celui des décès entre le 19 et le 20 novembre", détaille le chercheur.