Coronavirus : se contamine-t-on plus dans les salles de sport ?

Les salles de sorts avancent en effet de bons chiffres. Auprès de LCI, le syndicat Union Sport Cycles assure que, "sur les 27 millions de passages dans les salles de sport depuis le 1er juin", seuls 207 cas ont été "répertoriés par les agences régionales de santé". Même constat pour la franchise Fitness Park, qui évoque de son côté le nombre de "63 cas seulement sur 7 millions de passages en 3 mois", dont aucun dans l'une de ses 250 salles. A noter cependant que ces données ne sont que déclaratives. Car côté chiffres officiels, on n'en apprend pas beaucoup plus. Santé publique France ne recense pas les lieux où sont infectés les Français mais uniquement les "collectivités". L'agence sanitaire note toutefois bien les foyers épidémiques dans les entreprises. Et là, les résultats montrent que parmi les "cinq secteurs des entreprises les plus à risque", dont fait notamment partie l'industrie alimentaire (57%) ou les transports (27%), le milieu des "activités sportives, récréatives et de loisirs" compte pour 17% des foyers de contamination dans le milieu professionnel depuis le début de l'épidémie.