Covid-19 : la Haute Autorité de santé préconise la vaccination des enfants fragiles

Un pas de plus vers la vaccination des enfants. Après l'Agence européenne des médicaments qui, le 25 novembre dernier, a recommandé le vaccin Pfizer pour les enfants de 5-11 ans, la Haute Autorisé de santé (HAS) se dit, ce mardi, en faveur d'une vaccination pour les enfants fragiles, alors que le taux d'incidence chez les 6-10 ans grimpe à 617 pour 100.000 habitants. C'est deux fois plus que celui de l'ensemble de la population en France (292,1 pour 100.000).

"Dans le contexte épidémiologique actuel et au vu des données disponible, nous recommandons d'ouvrir la vaccination pour tous les enfants qui présentent un risque de forme sévère de la maladie et de décès" ainsi qu'à "ceux qui vivent dans l’entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par le vaccin", écrit la HAS dans son avis.

Il s'agit notamment d'enfants souffrant de maladies hépatiques chroniques, de maladies cardiaques et respiratoires chroniques, de maladies neurologiques, d'obésité, de diabète, d'immunodéficience primitive ou encore atteints de trisomie 21. Au total, un peu plus de 360.000 enfants seront concernés sur les 5 millions en France, détaille-t-elle. Pour se faire, l'autorité préconise comme pour la campagne des 12-17 ans, l'utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech.