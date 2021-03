Emmanuel Macron évoque "de nouvelles mesures à prendre" : peut-on encore échapper au confinement strict ?

Alors que 19 départements subissent désormais des mesures de freinage renforcées, de nouvelles restrictions ne sont pas exclues. En marge du Conseil européen, jeudi soir, Emmanuel Macron a prévenu : "dans les prochains jours et semaines, nous aurons de nouvelles mesures à prendre". Selon le chef de l'État, "les semaines qui viennent seront difficiles" et impliquent que le gouvernement prenne "toutes les mesures utiles en temps en en heure".

Dès lors, quelles nouvelles restrictions pourraient entrer en vigueur ? Pour certains scientifiques, il n'y a plus le choix : il faut confiner le pays. "Avec ce variant, il faut des mesures plus sévères", demande par exemple Dominique Costagliola, directrice de recherches à l'Inserm. "Je ne vois pas comment nous allons nous en sortir dans les écoles où la situation s'aggrave. Au point où nous en sommes, je ne vois pas non plus comment nous pouvons ne pas aller vers un confinement total. La situation va de toute façon l'imposer", juge-t-elle au micro de France info.